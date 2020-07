Siracusa, vittoria del Tc Match ball sul Ct Maglie: 4-2 il finale

Si conclude con una vittoria per il Tc Match Ball Siracusa la seconda giornata di campionato di serie A1 contro il Ct Maglie.

La giornata ha visto il debutto di Attila Balazs 76 Atp giocatore straordinariamente tecnico e determinato.

Il Tc Match ball Siracusa capitanato dal maestro Nico De Simone e Lele Sammatrice apre la giornata con la vittoria di Alessandro Ingarao su Garzelli Francesco.

La giornata continua con gli altri 3 singolari: Massara Antonio(Tc Match Ball) vs Crepaldi Erik (Ct Maglie) 3/6 2/6; Balazs Attila(Tc Match Ball) vs Blancaneaux Geoffrey Marie Charkese (Ct Maglie) 6/2 6/2; Zito Ettore (Tc Match Ball) vs Bagnolini Daniel (Ct Maglie) 6/2 7/5 10/8) al termine dei quali le squadre si sono trovate sul punteggio di 2-2.

La formazione siracusana è riuscita ad avere la meglio in entrambi i doppi conquistando così la vittoria col punteggio di 4-2: Balazs A./Ingarao A. vs Crepaldi E./Garzelli F. 6/2 6/4; Massara A./Zito E. vs Blancaneaux G./Bagnolini D. 7/5 4/6 10/3.