Siracusa, in vendita Ex Custodia Carrozza del Senato: Vinciullo "E' una parte del Liceo Gargallo"

"L’amministrazione Comunale di Siracusa ha deciso di vendere un pezzo del Glorioso Liceo Classico Gargallo, cercando di camuffare la sua vera identità ed indicandolo come Ex Custodia Carrozza del Senato”. La segnalazione arriva da Vincenzo Vinciullo.

"La superficie dell’immobile posto in vendita - scrive il leader di Siracusa Protagnista - è pari a 152,98 metri quadrati, mentre il valore stimato è pari ad euro 688.410,00 in quanto si ritiene di poterlo vendere alla cifra sicuramente fuori mercato di euro 4500 al metro quadro. Ma nelle foto allegate e nella planimetria messa a disposizione dei potenziali acquirenti - evidenzia Vinciullo - non si parla del fatto che l’immobile è una parte del piano terra del Liceo Classico Gargallo, né tanto meno che almeno due dei tre lati confinano con l’ex Istituto scolastico.

Speriamo - conclude - che l’amministrazione Comunale di Siracusa riveda questa sua decisione anche perché cozza con quanto più volte dichiarato e cioè con la promessa di riaprire e riutilizzare il prestigioso edificio".