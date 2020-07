Cassibile, minacce a titolare di bar con un coltello: denunciato sudanese

Un cittadino sudanese di 52 anni denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e minacce aggravate. Con lui un algerino di 50 anni. Entrambi erano in possesso di coltelli da cucina. Entrambi si sono presentati davanti un bar di Cassibile e il sudanese, per motivi che ancora non sono stati chiariti, ha minacciato la proprietaria.

I due uomini, inoltre, sono stati denunciati per inottemperanza all’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale. Sono stati trattenuti in Questura in attesa di ulteriori determinazioni ministeriali sul loro accompagnamento coatto alla frontiera.