Covid, stop a discoteche e voli verso la proroga fino al 31 luglio

Discoteche, fiere e congressi restano chiusi, per l'apertura dovranno attendere almeno fino al 31 luglio.

La proposta, a quanto si apprende da fonti del ministero della Salute, è contenuta del nuovo Dpcm che il ministro Roberto Speranza si prepara a presentare martedì 14 luglio, giorno in cui scadranno i provvedimenti varati l'11 giugno.

Anche nei luoghi di culto si devono continuare ad adottare misureper evitare assembramenti.Cinema, teatri e auditorium continueranno ad avere posti a sedere preassegnati e distanziati, e con un massimo di mille spettatori all'aperto e 200 in luoghi chiusi. Sempre fino al 31 luglio nelle attività commerciali resteranno in vigore i protocolli di sicurezza sulla distanza interpersonale di almeno un metro e ingressi dilazionati.

Il governo, intanto, è intenzionato a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 ottobre anziché a fine anno. Già in settimana potrebbe arrivare una delibera che va in questa direzione in Consiglio dei ministri.