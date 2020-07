Siracusa, Rosalia Raiata nuovo presidente del Rotary Club Monti Climiti

Rosalia Raiata è il nuovo presidente del Rotary Club Siracusa Monti Climiti. Venerdi 10 luglio, la cerimonia del Passaggio della Campana: il Past President Elisabetta Guidi ha ceduto il collare al suo successore Rosalia Raiata.

Il neo presidente ha illustrato le linea guida dell'anno di servizio appena iniziato e presentato alcuni dei progetti che saranno realizzati: il club sarà capofila - insieme ad altri due club dell'area aretusea - nella realizzazione del progetto "Rotary amico del territorio" che prevede l'acquisto di circa 120 saturimetri per lo screening a distanza dei pazienti deboli. Continuerà ad essere attiva la Banca dei Capelli, grazie all'accordo raggiunto con diverse attività di acconciatori del territorio per la realizzazione di parrucche da donare a malati oncologici.

Oltre a Rosalia Raiata fanno parte del Consiglio Direttivo per l'anno 2020/2021 Elisabetta Guidi (Past President), Marco Iannò (Vice Presidente), Enzo Rindinella (Presidente incoming), Carmelo Di Noto (Segretario), Salvatore Assenza (Tesoriere), Nicolò Saetta (Prefetto), Natale Bordonali, Paola Burgio, Cesare D'Antiochia, Umberto Midolo e Pasquale Saetta (Consiglieri).

Nel corso della cerimonia, il club ha consegnato un attestato di merito alla giovane studentessa del Liceo Corbino di Siracusa, Carlotta Gianni, che si è classificata terza nel concorso interdistrettuale Legalità e Cultura dell'etica. Referente attivo e trait d'union tra l'istituto ed il club service Paola Burgio, socia del Rotary e docente del Liceo.

Presente alla serata anche l'assistente del governatore Valerio Vancheri che ha porto i saluti del Governatore Alfio Di Costa.