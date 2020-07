Siracusa, sopralluogo per il Caravaggio e spunta una mano sul dipinto: la denuncia di Giansiracusa

Rischia di accendersi nuovamente la polemica sul prestito del Caravaggio al Mart di Rovereto e che ha visto l'uno contro l'altro Vittorio Sgarbi e Paolo Giansiracusa.

Sei ore fa sul profilo facebook di Vittorio Sgarbi viene pubblicato il video del sopralluogo nella chiesa di Santa Lucia alla Badia dove si trova il dipinto del Caravaggio "il Seppellimento di Santa Lucia". Poco dopo compare la denuncia, sempre sul social, di Giansiracusa che nota e denuncia pubblicamente una mano appoggiata senza alcuna cura e precauzione sul dipinto. Immediata la reazione di Giansiracusa che scrive. "Sopralluogo di studio con cautela o tenda d'appoggio per siparietto d'occasione. Come si può usare il dipinto del Caravaggio in questo modo ? Siracusani, Siciliani... se non difendiamo il nostro passato , il futuro è compromesso!"