Siracusa, forzato il cancello della Fonte Aretusa: decine di persone all'interno. Il VIDEO dell'invasione

Forzato poco prima della mezzanotte da ignoti il lucchetto che chiude i cancelli della Fonte Aretusa, a Siracusa. Un'azione che è stata interpreta da tanti siracusani di passaggio come un "libera tutti". A decine sono entrati, senza minimamente porsi il problema, dal cancello spalancato, attraversando le banchine tutto intorno alla fonte, cercando di attirare l'attenzione delle papere, disturbate dall'intrusione non programmata.

A denunciare l'accaduto ai Carabinieri è stato il responsabile di Civita, società concessionaria per la gestione del sito, Antonio Gerbino.

"L'apertura dei cancelli - riferisce Gerbino - ha consentito l’ingresso del pubblico all’interno in assenza di ogni norma di sicurezza fisica e sanitaria. e questo fino all’arrivo degli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto allo sgombero dei presenti.

Civita Sicilia ha denunciato l’accaduto alla Stazione dei Carabinieri di Ortigia. La Fonte Aretusa - continua la nota - anche nel periodo di chiusura connesso con l’emergenza del Covid-19, è stata regolarmente manutenuta nel rispetto delle norme, attualmente invece è chiusa al pubblico in attesa di un intervento di manutenzione straordinaria, realizzato il quale, riaprirà".