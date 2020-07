Adeguamento classi, oltre 2,5 milioni per la provincia di Siracusa

Oltre 2,5 milioni di euro in fondi per l’edilizia scolastica per la provincia di Siracusa.

A darne notizia è il deputato nazionale del M5S Filippo Scerra, dopo la pubblicazione della graduatoria il 7 luglio scorso del ministero dell’Istruzione in merito all’assegnazione dei fondi Pon 2014-2020 “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR)”.

Dei 330 milioni di euro per garantire in tutta Italia l’inizio del nuovo anno scolastico in totale sicurezza, a Siracusa arriveranno 2milioni 688 mila euro che consentiranno di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

“Nello specifico – dichiara Scerra - 750mila euro saranno destinati al Libero consorzio di Siracusa e 670 mila al capoluogo. Centosessanta (160) mila euro ciascuno per Augusta ed Avola, 130 per Floridia, centodiecimila euro per Lentini, Noto, Pachino e Rosolini, 90 per Carlentini, 70 a Melilli e Francofonte, 40 per Solarino, Palazzolo Acreide e Sortino e infine 28mila euro per Canicattini Bagni.”

“Spiace constatare – prosegue il deputato – che non tutti i Comuni siano riusciti a presentare istanza. Proprio per questo siamo riusciti a ottenere una proroga dei termini, già comunicata a tutti gli enti della provincia che non hanno ricevuto fondi in questa prima graduatoria in modo tale che in tutte le scuole della provincia di Siracusa si possano riprendere le lezioni in totale sicurezza.”