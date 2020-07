Autostrada Siracusa-Catania, lunghe file di auto: Falcone "Via i restringimenti nei weekend"

"Per la terza settimana di fila la Catania-Siracusa, nel tratto di competenza Anas, è diventata un lungo serpentone di auto bloccate in fila e avvilenti disagi per gli automobilisti". Così interviene l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone: "Anche stavolta - afferma - ci troviamo di fronte alle conseguenze negative delle decisioni di un'azienda di Stato che è distante dalle esigenze e dalle aspettative della Sicilia. Facciamo appello affinché, almeno nel week end, la carreggiata in direzione Siracusa sia liberata da restringimenti e cantieri, così come già fatto dal Consorzio autostrade siciliane per i lavori di rifacimento asfalto nella zona di Taormina”.

“Purtroppo anche le manutenzioni stradali, a causa del lockdown, hanno subito rinvii e rallentamenti, ma oggi l’Anas deve tenere conto del grande traffico estivo quando organizza i lavori in autostrada. Occorre contemperare le esigenze dei cantieri - conclude Falcone - alla logica del buon senso e del rispetto degli automobilisti”.