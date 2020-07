Siracusa, esposizione straordinaria di Santa Lucia nella sua nicchia. VIDEO

Esposizione straordinaria del simulacro di Santa Lucia oggi in Cattedrale a Siracusa per consentire ai fedeli, soprattutto a coloro che ritornano a Siracusa, di rivolgere una preghiera alla patrona.

La Deputazione ha disposto delle linee guida ed un piano di evacuazione nel rispetto delle normative covid 19: la capienza della Cattedrale è di 100 persone. I fedeli saranno in fila, distanziati, attraverso un percorso delimitato, e potranno stazionare in piedi al massimo due persone all’interno della Cappella il tempo necessario per una preghiera. Verranno utilizzate per l’ingresso e per l’uscita le attuali vie per la visita dei turisti. All’ingresso ed all’uscita ci sarà materiale igienizzante e i fedeli dovranno indossare la mascherina all’interno della Cattedrale. La chiusura della nicchia avverrà dopo la messa delle 19 a porte chiuse e senza la presenza di fedeli.