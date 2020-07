Siracusa. l'idea del governo ombra lanciato da Reale passa alla fase operativa

Ha un seguito l'idea del governo ombra lanciato dal leader di Progetto Siracusa, Paolo Ezechia Reale, la scorsa settimana per sopperire alla mancanza del consiglio comunale di Siracusa e contro la cui decadenza un gruppo di consiglieri ha presentato ricorso.

E' stato fissato per mercoledì alle 17,30 all'Urban center il primo incontro per dare vita - si legge nella nota di Progetto Siracusa - "ad una nuova, pur se non istituzionale, forma di rappresentanza democratica che potrà offrire contributi significativi alle decisioni rilevanti per la vita della città".

"Prescindendo da ogni valutazione politica o giuridica - prosegue il documento - abbiamo pensato, ripercorrendo in parte esperienze di altri paesi europei, di provare a dare vita ad una forma particolare di democrazia diretta, costituita da semplici cittadini che, però, posseggono una indubbia legittimazione popolare derivante dai voti da loro conseguiti durante le ultime elezioni amministrative, auspicabilmente coadiuvati da tecnici e soggetti competenti che vogliano offrire il proprio contributo disinteressato al dibattito sulle decisioni concrete da adottare nell’interesse della città, oggi riservate esclusivamente a rappresentanti di una parte certamente minoritaria della città".

Da qui l'idea di incontrarsi e cominciare un confronto "per definire le modalità di attuazione di questo modello sperimentale di democrazia spontanea e - conclude la nota - per continuare a svolgere il servizio alla città in base al mandato che avevamo ricevuto dai nostri concittadini".