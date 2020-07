Siracusa, manutenzione stradale in via Lido Sacramento: restringimento carreggiata

Dalle 7 del 13 luglio alle 17 del 24 luglio in Via Lido Sacramento, vicino all’intersezione con la S.P. 104, ci sarà un restringimento della carreggiata.

Ciò per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada e di un tratto del canale di scolo delle acque bianche.