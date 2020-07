Siracusa, dissesto idrogeologico della costa: Consulta civica "Dal Comune nessun progetto"

Numerosi tratti di coste interdetti a Siracusa, da “Porto Rifugio S. Panagia” a “Fontane Bianche”, per il sussistere di grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità.

A renderlo noto è il presidente della Consulta Civica di Siracusa, Damiano De Simone: "L'ordinanza 113/2018 emessa dalla Capitaneria di Porto di Siracusa - lamenta De Simone - mette in evidenza lo stato critico di dissesto idrogeologico in cui versa il nostro territorio. Una condizione di pericolo che richiede attenzione ed interventi concreti possibili grazie alla presenza del Commissario straordinario regionale per i rischi del dissesto idrogeologico nell’ambito del Patto per il Sud, Maurizio Croce: Dal Comune, però - critica il presidente della Consulta civica - non arrivano progetti in questa direzione".

Da qui l'invito rivolto all’amministrazione comunale "a farsi carico dello stato di dissesto idrogeologico del territorio e a provvedere alla produzione di progetti da sottoporre al Commissario regionale, affinché si possa ritornare presto alla fruizione delle coste e del mare in condizioni di sicurezza".