Raccolta differenziata, 6 Comuni della provincia di Siracusa hanno superato il 65%

Sono sei i Comuni della provincia di Siracusa che hanno superato, nel 2019, il 65% di raccolta differenziata e che saranno premiati il 17 luglio a Catania: Solarino (76,6%), Buscemi (75,9), Portopalo (74,6), Ferla (74,2), Sortino (73,2) e Buccheri (69,4%). A seguire gli altri 48 comuni che si sono attestati tra il 50% ed il 65%.

"Abbiamo superato addirittura l'80% a luglio, ottobre e dicembre dello scorso anno - dice il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato - attestandoci a una media assolutamente lusinghiera con il 73,2% e in 46esima posizione regionale, quinta a livello provinciale. Siamo ben sopra la media regionale del 40% e non possiamo che essere soddisfatti, ma vogliamo e dobbiamo migliorare. Non abbiamo mai nascosto il fatto di essere arrivati in ritardo a ottemperare agli obblighi di legge in materia di rifiuti, di riciclo, di riuso e di riduzione degli stessi, ma questo è stato un monito a fare di più e meglio per lasciare davvero ai nostri figli un mondo più pulito. E ci stiamo riuscendo".

All’incontro del 17 luglio saranno presenti, tra gli altri, anche il presidente della Regione, Musumeci e l'assessore al ramo, Pierobon.