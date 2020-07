Siracusa, manutenzione del verdi nei siti archeologici. VIDEOINTERVISTA

Interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi dei siti archeologici di Siracusa: sono stati presentati oggi al Tempio di Apollo dall'assessore regionale per l’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Edy Bandiera.

I lavori, già in itinere da parte dei lavoratori forestali, riguardano Tempio di Apollo, Ginnasio romano, Castello Eurialo, Tempio di Zeus, Mura dionigiane, Arsenale greco e Terme bizantine, Castello Maniace, Villa romana del Tellaro, Eloro, Terme greco ellenistiche (via Agati), Area monumentale ellenistico-romana (P. Adda - via Basento) e il parco archeologico Leontinoi e Megara Hyblea.