Pachino, incidente sul lavoro al supermercato di via Mascagni: un ferito

Incidente sul lavoro nel supermercato Ard di via Mascagni a Pachino poco prima di mezzogiorno

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, a causa di un filo industriale si è verificata la rottura di un tubo di gas di una cella frigorifera: un dipendente di 30 anni è rimasto ustionato e ha inalato un po' di gas. Non è in pericolo di vita, ma per tutelare la sua salute è stato disposto il suo trasporto all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto i Carabinieri.