Siracusa, il Match ball gioca in casa con il Tc Maglie di Lecce

Domani pomeriggio, alle 15 sui campi del TcMatch Ball Siracusa avrà luogo la seconda giornata di Campionato di Serie A1 di tennis. Sulla terra rossa la squadra di casa sfiderà la formazione del Ct. Maglie di Lecce. La compagine tennistica aretusea, dopo la sconfitta nella prima giornata in casa dei campioni in carica, il Selva Alta di Vigevano, ora dovrà affrontare un impegno determinante per il piazzamento nel girone ridotto di 3 giornate.

La direzione del Match Ball: "La formazione capitanata dal maestro Nico De Simone e da Lele Sammatrice affronterà il Ct Maglie con la determinazione e lo spirito di squadra che da anni la contraddistinguono e il fattore casa sarà sicuramente la marcia in più".