Siracusa, Ficara (M5S): in questa fase tutti a fianco dell'amministrazione

"L’incendio del chiosco bar abusivo nel parcheggio del molo Sant’Antonio impone chiarezza sul piano di gestione dei posteggi pubblici". Lo afferma il parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5s). "Se il malaffare è convinto di poter influenzare la vita pubblica ed economica della nostra città sappia di trovarsi contro un fronte compatto. Non ci si può dividere di fronte a simili eventi, pertanto vicini all’amministrazione in ogni attività di contrasto ad azioni e ad eventuali appetiti illeciti. Serve però chiarezza sui piani di gestione dei parcheggi. Una vecchia inchiesta del Meetup Siracusa, ad esempio, fece emergere dati importanti: con la gestione pubblica si è arrivati a sfiorare nel 2016 la cifra di 1,2 milioni di euro di incasso per il Comune, con un incremento del 75% rispetto al 2012, ultimo anno della gestione privata”. Da qui la richiesta del MeetUp Siracusa: “Chiediamo quali siano le intenzioni reali dell'amministrazione. Da troppe settimane i due principali parcheggi pubblici paiono abbandonati al loro destino. Al molo Sant'Antonio e al Talete le sbarre sono sempre alzate, nessuno paga la sosta e i guasti non sono stato ancora riparati: eppure il gettito garantito dai parcheggi e dalle strisce blu era uno dei pochi con il saldo in attivo per il Comune. Ma davvero i conti di Palazzo Vermexio possono fare a meno del cospicuo introito garantito dai parcheggi pubblici? Semmai lascia increduli che dei vandali, rimasti peraltro impuniti, possano mettere sotto scacco due parcheggi comunali e far perdere fior di euro all'amministrazione ed alla collettività, così due volte danneggiata: materialmente con le vandalizzazioni ed economicamente con i mancati incassi dei parcheggi".