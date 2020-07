Siracusa, da domani attiva la "Barocco line" alla riscoperta del Val di Noto

Da domani, domenica 12 luglio e fino a domenica 6 settembre 2020, le domeniche e i festivi sarà attiva la “Barocco line” di Trenitalia che collegherà Siracusa, Noto, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Ragusa e Donnafugata.

Saranno 18 in totale i collegamenti del Barocco Line con partenza ogni due ore circa e biglietti validi per 4 ore.

Ciò vuol dire che con un solo biglietto sarà possibile prendere diversi treni per la stessa tratta entro 4 ore.

I viaggiatori avranno la possibilità di portare gratuitamente la bici, che dovrà essere pieghevole nelle littorine.

Il servizio è pensato per la scoperta del Val di Noto e delle sue perle: Siracusa, Noto, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Donnafugata, un’area che racchiude un tesoro di inestimabile valore artistico e un patrimonio naturale di grande bellezza.