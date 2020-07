Siracusa, Gradenigo: "il collegamento ferroviario con Noto preveda fermata a Fontane Bianche"

Trenitalia attiva la tratta ferroviaria Siracusa/Noto la domenica e festivi, saltando la fermata di Fontane Bianche.

A sollevare il caso è l'ex consigliere comunale, Carlo Gradenigo che ricorda come proprio un anno fa il Consiglio Comunale aveva approvato un atto di indirizzo che chiedeva al sindaco e alla giunta di farsi portavoce per l'istituzione di un tavolo comune con i sindaci di Avola, Noto, Pozzallo e Ragusa, i sindacati e le associazioni di categoria, e arrivare ad un accordo di programma con Ferrovie dello Stato che prevedesse l'attivazione della tratta ferroviaria Siracusa-Noto (passando per Fontane Bianche) la domenica e i festivi.

Da qui l'appello rivolto al sindaco Italia ad attivarsi per chiedere a Trenitalia l'inserimento di una fermata a Fontane Bianche.

"Una variazione che al costo di qualche minuto sulla tabella di marcia della tratta ferroviaria - scrive Gradenigo - darebbe una svolta significativa alla nostra città in termini di mobilità e sviluppo rappresentando una valida alternativa per tutti i residenti e turisti che ogni anno nei giorni festivi affollano via Elorina, l'unica via di accesso e uscita da Siracusa".