Belvedere, bloccato in casa: strada impraticabile per la sua carrozzina

Da quando è sulla carrozzina, a causa di una malattia, vive come prigioniero in casa perché la strada fuori dalla sua abitazione a Belvedere è impraticabile. La denuncia arriva dal presidente dell'Organizzazione Siciliana Ambientale - Generazione Futura, Fabio La Ferla che chiede l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di Siracusa.

"Un nostro socio Seby Bufalino- spiega La Ferla - si è rivolto alla nostra organizzazione per segnalare il disagio di quest'uomo che d 50 anni vive in quella casa. Una situazione di grave emergenza - conclude il presidente dell'Organizzazione siciliana Ambientale- per la quale ci attendiamo un immediato riscontro da parte dell'amministrazione comunale".