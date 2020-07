Augusta, controlli a esercizi commerciali e circolazione veicolare: sanzioni per oltre 6.000 euro

Tre giorni di controlli a esercizi commerciali e alla circolazione veicolare da parte dei Carabinieri ad Augusta.

Il bilancio complessivo conta 19 perquisizioni personali e 21 veicolari, verifiche in 26 esercizi commerciali, controlli per 195 veicoli e 309 persone. Sono state elevate sanzioni per oltre 6.000 euro per 4 violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 per l'uso del telefonino durante la guida, una violazione per guida senza patente, con 30 punti patente sottratti e 3 documenti di circolazione ritirati.