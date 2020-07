Siracusa, esposizione straordinaria di S.Lucia: le linee guida anti covid

Domenica prossima, 12 luglio, esposizione straordinaria del simulacro di Santa Lucia in Cattedrale a Siracusa per consentire ai fedeli, soprattutto a coloro che ritornano a Siracusa, di rivolgere una preghiera alla patrona.

La Deputazione ha disposto delle linee guida ed un piano di evacuazione nel rispetto delle normative covid 19. L’apertura della nicchia che custodisce il Simulacro avverrà a porte chiuse. I cancelli della Cattedrale saranno aperti alle 7,45. Sono previste tre messe: alle 8, alle 11.30 e alle 19. Durante lo svolgimento delle funzioni religiose non sarà consentita la visita al Simulacro.

Nel rispetto delle normative covid19 la capienza della Cattedrale è di 100 persone. I fedeli saranno in fila, distanziati, attraverso un percorso delimitato, e potranno stazionare in piedi al massimo due persone all’interno della Cappella il tempo necessario per una preghiera. Verranno utilizzate per l’ingresso e per l’uscita le attuali vie per la visita dei turisti. All’ingresso ed all’uscita ci sarà materiale igienizzante e i fedeli dovranno indossare la mascherina all’interno della Cattedrale. Saranno presenti i volontari per verificare l’osservanza delle disposizioni. La chiusura della nicchia avverrà dopo la messa delle 19 a porte chiuse e senza la presenza di fedeli.

L’apertura e la chiusura della nicchia saranno visibili in streaming sulla pagina facebook della Deputazione.