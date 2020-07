Siracusa, tentato furto di una Yaris in viale Santa Panagia: arrestato un 49enne

Dopo aver infranto il vetro del finestrino posteriore destro di un Yaris, parcheggiata in viale Santa Panagia, stava armeggiando all'interno della vettura cercando di metterla in moto.

E' stato bloccato da un pattuglia della Guardia di finanza e arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato: si tratta di un 49enne siracusano trovato in possesso di un cacciavite utilizzato per l’effrazione del finestrino.

Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari. Nonostante la misura restrittiva l'uomo è evaso ed è stato nuovamente arrestato.