Siracusa, amministrazione comunale sotto accusa: nessuna programmazione

L'amministrazione Italia accusata di mancata programmazione. I riflettori sono accesi dal presidente del circolo "Aretusa" di Fratelli d'Italia, Paolo Cavallaro, il quale ritiene che i settori di viabilità, di trasporto pubblico, di turismo siano i vulnus principali, settori in cui "non solo si vive alla giornata, ma non si valorizzano i dirigenti e gli impiegati, che così restano privi di risorse ed entusiasmo lavorativo". Cavallaro prosegue: "Quest'amministrazione - prosecuzione di quella Garozzo, e che dunque non può vantare l'alibi del noviziato - verrà ricordata per i bigliettini sui loculi, per la mancata apertura degli asili nido, per la chiusura dei bagni pubblici, e per l'opposizione al ricorso avverso lo scioglimento del consiglio comunale. I siracusani non possono dimenticare le promesse non mantenute, dalla valorizzazione del parcheggio Talete al completamento del parcheggio di via Mazzanti, dalla manutenzione del parco Robinson di Bosco Minniti al tabellone di eventi al teatro comunale. Per non parlare della mancata estensione della raccolta differenziata nel quartiere Grottasanta, della mancata attivazione di servizi celeri di manutenzione dei parcheggi e di altre aree della città. Nei prossimi giorni denunceremo l'abbandono del Talete e del Foro Siracusano, e poi delle periferie e di Fontane Bianche. Speriamo di trovare sullo stesso percorso di opposizione tutte le forze politiche, associazioni e cittadini che vogliono alzare la voce contro un'amministrazione spenta e lontana dalle aspettative di buon governo".