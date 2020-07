Spari in piazza a Francofonte, un uomo di 40 anni ferito da colpi di pistola

Sarebbe stato raggiunto da 3 colpi di pistola il 40enne rimasto ferito ieri sera in piazza Matteotti a Francofonte.

Uno dei 3 proiettili ha colpito la vittima alla testa anche se di striscio. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lentini in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ferimento pare sia arrivato al culmine di una banale lite.

Indagini avviate dai Carabinieri per identificare l'autore degli spari: nella zona sono presenti telecamere di videosorveglianza le cui immagini potrebbero aiutare gli inquirenti a risolvere il giallo.

La vittima scampò ad un agguato il 6 settembre del 2018, quando venne raggiunto da quattro colpi di pistola.