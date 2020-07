Augusta, un tavolo tecnico per rilanciare tutto l'indotto in ottica Zes

Istituire un tavolo tecnico misto pubblico-privato per disegnare una nuova progettazione dell’area retroportuale di Augusta, nell'ottica delle Zes. E' la proposta del deputato nazionale M5S, Paolo Ficara. "Serve un patto istituzionale capace di dare impulsi a nuovi investimenti produttivi, con la guida di un tavolo di coordinamento. Immagino, ad esempio, uno sviluppo di azioni di controllo qualità e certificazione sulle merci importate o destinate ai mercati europei come possibili investimenti di crescita con effetto moltiplicatore per il porto e le sue attività”. Il parlamentare è il primo firmatario dell’odg (una richiesta di impegno al

governo) "che va anche nella direzione dello sviluppo digitale, attraverso la previsione di una adeguata infrastrutturazione capace di assicurare la crescita

tecnologica dei servizi portuali e industriali. Potenziare l’hub megarese con un’area retroportuale attrezzata e servizi digitali moderni permette

di lanciare un forte messaggio attrattivo per tutte quelle navi che attraversano il canale di Suez, attraversano tutto il Mediterraneo e lo stretto di Gibilterra per sbarcare nei porti olandesi e del Mar del Nord. Sarebbe, invece, per loro invece molto più conveniente fare scalo nel primo porto utile europeo che è appunto quello di Augusta”.