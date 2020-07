Siracusa, volontari al lavoro per ripulire gli arenili: dalla Plaja a Punta del Pero

Concluse le operazioni di pulizia effettuate da un gruppo di giovani volontari alla spiaggetta della Playa di via Elorina, all’interno della riserva Ciane Saline. Un’operazione concordata con l'ufficio Ambiente del Comune e la Tekra che si è occupata della rimozione della spazzatura e degli ingombranti che sono stati raccolti.

I volontari, nelle scorse settimane, avevano presentato un progetto che ha interessato anche la spiaggia dell’Ostrica Park e l'arenile di Punta del Pero: la pulizia di quest’ultimo è stata particolarmente difficile per l'impossibilità di utilizzare mezzi meccanici. Ultimo intervento in programma è alla Pillirina, lunedì 13 luglio.

“Un gesto bellissimo che ci da la forza di continuare e che mi lascia sempre più convinto che la battaglia contro gli incivili si vincerà, oltre che con i controlli, anche con l'ausilio dei cittadini virtuosi e responsabili”: lo dichiara l’assessore all’Ambiente, Andrea Buccheri che aggiunge: "Idati della raccolta differenziata di Giugno hanno fatto registrare un incoraggiante 45%, con un incremento del 5% rispetto al già ottimo risultato di Maggio. Abbiamo rafforzato i controlli negli ultimi periodi dedicandoci, oltre che agli abbandoni indiscriminati, al corretto posizionamento dei carrellati condominiali"