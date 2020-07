Siracusa, troppi bus in sosta a motore acceso: l'assessore Fontana reagisce

Così tanti bus urbani in sosta contestualmente in pieno corso Umberto, non va bene e l'Ast deve provvedere. In sintesi è quanto detto dall'assessore comunale alla Mobilità, Maura Fontana, dopo aver verificato di persona la sosta contemporanea dei bus e la consistente emissione di gas di scarico. "Ho subito chiamato la direzione dell'Ast per protestare; poi ho avvertito la polizia municipale affinché procedesse con le contestazioni delle violazioni, cosa che è avvenuta anche se intanto alcuni mezzi si erano allontanati. Peraltro ho potuto verificare che al centralino dei vigili urbani erano già arrivate lamentele di alcuni cittadini”. L'assessore Fontana ha quindi informato il sindaco, Francesco Italia, e poi ha preso contatti con il dirigente di settore per predisporre un'ordinanza che imponga agli autisti dei mezzi di sostare, tra una corsa e l'altra, nella rimessa aziendale o in qualsiasi altra zona senza mettere a rischio la sicurezza e la salute pubblica. “È gravissimo che i bus siano lasciati con i motori accesi e talvolta incustoditi. Per questo chiedo ai vertici dell'Ast – conclude l'assessore Fontana – di intervenire subito e con soluzioni efficaci affinché vengano rispettate le norme e gli autisti siano messi nelle condizioni di poterlo fare”.