Avola, al via il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale

Sono ripresi i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale ad Avola.

“Oltre alla posa e alla manutenzione del manto stradale in alcune vie della città sprovviste o bisognevoli di ritocco - dice il sindaco Luca Cannata - stiamo rifacendo le strisce pedonali, stalli per autovetture e veicoli a due ruote e segnaletica verticale per orientare al meglio la circolazione di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni”.

Il cronoprogramma prevede il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale a partire dalle vie a maggiore percorrenza che delimitano la città, sino a giungere via via al centro dell’esagono.

"Siamo, inoltre, in procinto di installare le tabelle di toponomastica nelle vie di nuova denominazione - le parole dell’assessore Samantha Morale - e la segnaletica per i sensi unici della parte alta del quartiere Sacro Cuore. Inoltre, abbiamo ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale e, a brevissimo, accenderemo le telecamere della Ztl del Borgo Marinaro, già operativa da qualche settimana con le vecchie modalità".