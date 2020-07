Siracusa, campi estivi per ragazzi: il Comune ha pubblicato l'avviso per le famiglie

Pubblicato questa mattina l'avviso pubblico alle famiglie che volessero iscrivere ai centri estivi i figli, da 3 a 17 anni, sfruttando le agevolazioni previste dal Decreto rilancio del governo nazionale. Ne dà notizia l'assessore alle Politiche giovanili, dell'infanzia e della famiglia, Rita Gentile.

Al Comune è stata assegnata una dotazione finanziaria di 320 mila euro. Il contributo massimo sarà pari a 40 euro per bambino a settimana; per i soggetti con disabilità è prevista l'erogazione dell'intero importo della retta fino a un massimo di 80 euro a settimana.

L'Amministrazione ha fissato un limite massimo di reddito di 30 mila euro Isee suddiviso per quattro fasce. Da zero a 10 mila euro avranno un contributo pari all'ammontare della retta; fino a 15 mila riceveranno l'80 percento; fino a 20 mila, il 50 per cento; fino a 30 mila, il 25 per cento. Il 10 per cento della somma è destinato ai bambini che vivono una particolare condizione di povertà educativa; questi saranno individuati attraverso i servizi sociali del Comune. Non hanno diritto al contributo le famiglie che godono già del bonus baby sitter.

“Abbiamo deciso – spiega l'assessore Gentile – di andare incontro alle fasce di popolazione più povere. Ci piacerebbe che l'intera somma fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste ma abbiamo considerato anche l'ipotesi che ciò non accada; allora le famiglie saranno chiamate a una quota di partecipazione in base al reddito. I contributi saranno disponibili dal 13 luglio e puntiamo a garantire la partecipazione ai campi estivi almeno fino alla fine di agosto”.

Finora sono state accreditate 6 associazioni e altri quattro stanno completando le documentazioni. Quelli già ritenuti idonei sono: La bacchetta magica; Piccolo principe; Circolo canottieri Ortigia; Arci ragazzi, Fate e folletti; Tc match ball.