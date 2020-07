Siracusa, Angelo Sardella è il nuovo segretario della Fim Cisl

Angelo Sardella, 54 anni, di Gela, è il nuovo segretario generale della Fim Cisl Ragusa Siracusa.

È stato eletto questa mattina al termine del Congresso straordinario convocato dal reggente della categoria, Valerio D’Alò.

“Si è conclusa oggi un’esperienza complicata ed entusiasmante quale il Commissariamento della Struttura Fim di Ragusa Siracusa. – ha detto D’Alò nel suo intervento introduttivo - L’impegno era quello di formare il nuovo gruppo dirigente perché fosse all’altezza delle sfide che ci attendono.

Il Consiglio Generale appena eletto si è dimostrato all’altezza di una sfida inaspettata e difficile come quella di dare ascolto e soluzioni ai lavoratori durante la pandemia.”

Angelo Sardella sarà affiancato, in segreteria, da Alessandro Di Paola e Riccardo Raviotta.

“La Fim Ragusa Siracusa è un pezzo importante per il sindacato siciliano – ha dichiarato subito dopo l’elezione il neo segretario – Questa Cisl, in tutte le sue componenti, sta dimostrando di voler portare una ventata nuova dentro l’organizzazione e tra gli iscritti. Al centro restano la salute, la sicurezza ed il lavoro. Ora, per fare in modo che questi diritti vangano rispettati, avvieremo un confronto serrato con le istituzioni.”

I lavori, presente anche il segretario generale regionale della Fim Sicilia, Pietro Nicastro, sono stati conclusi dalla segretaria generale della UST Ragusa Siracusa, Vera Carasi: "Adesso, con l’elezione del nuovo gruppo dirigente, inizia una nuova fase. Sono certa che la Fim darà il proprio grande contributo sul territorio. Ora più che mai è necessario un patto forte con Confindustria e le committenti in materia di politica degli appalti. Regole chiare che possano salvaguardare professionalità e occupazione.”