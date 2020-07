Incidente stradale mortale sulla SS 115: la vittima è un motociclista

Incidente stradale mortale sulla SS 115, nel tratto tra Noto e Rosolini.

Due i mezzi coinvolti un furgoncino e uno scooter: a perdere la vita il conducente del mezzo a due ruote.

L'impatto poco prima delle 12,45, orario in cui al centralino della Polizia municipale di Noto, competente per territorio, è arrivata la chiamata del 118.

Ancora frammentarie le notizie sulla dinamica del sinistro. Sul post i vigili urbani stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l'accaduto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO