Effetto covid su fatturato aziende: la provincia di Siracusa è quella che soffre meno in Italia con -13,7%

Le aziende ( spa ed srl) della provincia di Siracusa, tra tutte in Italia, è quella che con il suo -13,7%, soffre meno in tutta Italia per l'impatto dell'emergenza Covid e per i lockdown.

Il dato emerge dall'Osservatorio sui bilanci delle Srl 2018 e stime 2020 del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti che ha misurato al fatturato delle società di capitali nei primi sei mesi dell'anno.

Il dato nazionale riporta un fatturato in caduta libera (-19,7%) per le aziende italiane nel primo semestre dell'anno con una perdita di oltre 280 miliardi di euro. Nell'analisi sono considerate circa 830 mila società che fatturano complessivamente circa 2.700 miliardi di euro, l'89% di tutte le imprese e l'85% circa di tutti gli operatori economici. L'Osservatorio elabora i dati presenti nella banca dati Aida di Bureau van Dijk.

In Sicilia è Messina la provincia in maggior sofferenza (-20,1%). Tra le altre province siciliane: Trapani (-19,3%), Palermo (-17,7%), Agrigento (-19,6%), Caltanissetta (-19,7%), Enna (-19,9%), Catania (-19,8%), Ragusa (-19,2).