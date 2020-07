Siracusa, riprendono le attività delle Commissioni invalidi

L’Asp di Siracusa ha riavviato le attività ordinarie delle Commissioni Mediche Invalidi.

Entro luglio, pertanto, riprenderanno tutte le attività medico-legali nel rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza.

Le visite saranno effettuate negli ambulatori dell’Asp, e non più dell’Inps, in viale Epipoli 72 del presidio ospedaliero A. Rizza, al piano seminterrato.

In via prioritaria saranno convocate a visita tutte le persone già prenotate che non è stato possibile visitare a causa della “Fase 1” dell’emergenza.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio di Segreteria della Uoc Medicina Legale allo 0931-484954.