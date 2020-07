Avola, controlli antidroga: arrestato 26enne in possesso di oltre 100 grammi di eroina e 7 dosi di cocaina

Un arresto e sequestro di eroina e cocaina questo il bilancio di controlli antidroga effettuati da agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Avol.

In manette è finito Maurizio Marcì, avolese di 26 anni, già noto alle forze di polizia, in flagranza di detenzione di sostanza stupefacente.

A seguito di una serie di controlli e perquisizioni, effettuati con l’ausilio dei cani “Mavi” e “Colt”, Marcì è stato trovato in possesso di 100,47 grammi di eroina in pietra; 21 dosi di eroina dal peso complessivo di 6,10 grammi; 7 dosi di cocaina per complessivi 2 grammi. Lo stupefacente, nella vendita al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 4.000 euro.

Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso di 1.374 euro, ritenuto profitto dell’attività di spaccio.

Marcì è stato ristretto nel carcere di Brucoli.