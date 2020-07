Priolo, siti contaminati dalla pirite: programmata messa in sicurezza permanente

I siti contaminati da ceneri di pirite, a Priolo, saranno presto bonificati e riqualificati. Due giorni fa il sindaco Pippo Gianni, a Palermo ha sollecitato la risoluzione della questione. ieri pomeriggio sopralluogo dei dirigenti dell’Assessorato Energia e Rifuti a Thapsos, al Campo Sportivo ex Feudo e alle Saline, accompagnati dal primo cittadino, dall’assessore comunale al Territorio e Ambiente, Santo Gozzo, dal presidente del Consiglio, Alessandro Biamonte e dal dirigente di settore, Isidoro Marchetti.

Il sindaco ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e alla Regione di farsi carico dei progetti e delle opere per la bonifica dei siti contaminati da ceneri di pirite attraverso l’inserimento nell’accordo di programma quadro, che prevede la bonifica delle aree ricadenti nei Sin, siti di interesse nazionale.

Thapsos e Campo Sportivo ex Feudo sono state oggetto di un recente intervento del Comune di Priolo per una messa in sicurezza provvisoria.

Con i responsabili dell’Assessorato regionale si è concordato ieri di effettuare un intervento di messa in sicurezza permanente, attraverso una tecnica denominata “capping”.

“Dopo l’intervento - ha sottolineato il sindaco Gianni - l’impianto sportivo sarà completamente riqualificato. In previsione il rifacimento degli spogliatoi, delle tribune, anche coperte, la posa del manto erboso sintetico, l’installazione di particolari pali di illuminazione per permettere di giocare anche in notturna. Per Thapsos - ha concluso Gianni - l’idea è quella di realizzare un parcheggio e un’area a verde. Entrambi i siti saranno dunque fruibili ai cittadini"