Siracusa e provincia: anziani nel mirino di truffatori e rapinatori: le raccomandazioni utili

Gli anziani sono fra le vittime preferite dei truffatori. "Questi ultimi - si legge in una nota dei Carabinieri - non sono violenti, scortesi o bruschi, anzi si mostrano gentili ed affabili e riescono a perpetrare i loro crimini il più delle volte senza che la loro vittima sul momento si accorga di nulla. Carpiscono la buona fede e così facendo colpiscono anche i sentimenti di coloro che, oltre al danno economico, devono poi fare i conti con se stessi per elaborare il fatto di essere stati raggirati.

Le vittime vengono avvicinate quando sono sole, magari durante un giro al parco o mentre si stanno riposando tranquillamente a casa, cioè quando non c’è vicino qualcuno che le aiuti a sottrarsi al raggiro".

Da qui l'iniziativa del Comando Provinciale di Siracusa, mirata a sensibilizzare gli anziani su alcuni accorgimenti da seguire nella vita quotidiana: "Molteplici sono - si legge ancora nella nota - le tecniche adottate dai truffatori per raggirare le loro vittime: si racconta all'anziano di un incidente in cui è rimasto vittima un familiare, ci si spaccia per un amico di famiglia, per operai al lavoro per una fuga di gas o anche per impiegati della Pubblica Amministrazione che prendono contatti per svolgere pratiche di rimborso per errata compilazione della dichiarazione dei redditi".

Queste le raccomandazioni:

1. non aprire la porta a sconosciuti o sedicenti funzionari pubblici;

2. non rispondere ad email o telefonate che richiedono dati sensibili, password (codici) o dati bancari;

3. non fare confidenze al telefono a sconosciuti ;

4. limitare al minimo l’uso di contanti;

5. non far aprire la porta di casa ai bambini;

6. denunciare immediatamente truffe di ogni genere e in caso di necessità, non esitare a chiamare il 112.