Portopalo, 3 diportisti tratti in salvo dalla Guardia costiera

Tre diportisti a bordo di un natante in avaria sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera di Portopalo.

L’operazione di ricerca e soccorso è partita intorno alle 19 quando al numero blu 1530 è arrivata la segnalazione di un razzo rosso poco oltre l’isolotto di Vendicari e di un’unità da diporto di circa 6 metri che sembrava essere in balia delle correnti.

La Sala Operativa, una volta rilevata la presenza, a circa 4 miglia dal punto segnalato, di un peschereccio in transito, ha richiesto di dirigersi in zona. La motovedetta, giunta sul posto, ha trovato subito l’unità in difficoltà, che si era ancorata per evitare di essere trascinata dalle correnti. A bordo tre persone che hanno riferito di un’avaria ai motori dell'imbarcazione presa a noleggio presso un circolo locale. I tre diportisti sono stati fatti trasbordare sulla motovedetta e trasferiti al porto di Portopalo. Il natante è stato recuperato dal titolare del circolo e messo in sicurezza.