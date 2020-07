Siracusa, Patto Stato-Raffinazione: Scerra e Ficara (M5S) "Lo riproporremo"

"Non condividiamo le obiezioni sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato che hanno portato ad eliminare dal decreto l'emendamento Stato-Raffinazione. Così in una nota i parlamentari siracusani Paolo Ficara e Filippo Scerra, del M5S.

"Ma purtroppo, senza la bollinatura della Ragioneria, - spiegano - il decreto con un pacchetto di norme urgenti per tutto il Paese non poteva arrivare velocemente in aula per l'approvazione. È un decreto da 265 articoli - aggiungono - non possiamo farlo decadere per un emendamento. Specifichiamo, però, che condividiamo il tema portato avanti dalla collega Prestigiacomo".

Scerra e Ficara assicurano che riproporranno questo tema in un prossimo provvedimento: "Lo sosterremo - dicono i due pentastellati - puntando ancora sull'istituzione di un tavolo tecnico che avrebbe comunque dovuto stabile come utilizzare le risorse derivate dalle accise per interventi di sviluppo e transizione. Risorse che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere ancora definite con un'altra e successiva norma, perché non parliamo di somme subito disponibili ma di previsione e senza cornice normativa".