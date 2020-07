Il Teatro greco di Siracusa riparte, tutto pronto per "Inda 2020 Per voci sole"

Le sedie sul palcoscenico, rivolte verso la cavea dove si esibiranno gli artisti della Rassegna" Inda 2020 Per voci sole". Così si presenta il Teatro greco di Siracusa alla vigilia del debutto di una stagione che la Fondazione ha voluto comunque organizzare nonostante il Coronavirus e le regole del distanziamento.

La prospettiva è ribaltata, ci saranno solo 480 spettatori ma anche nel 2020 il Teatro greco accoglierà pubblico e artisti per quella che è una scommessa nel segno della rinascita di tutta la comunità.

Da domani al 30 agosto in programma due eventi speciali creati ad hoc per Siracusa: "L'Isola della luce" composta e diretta dal maestro Nicola Piovani e "Il suono del mio corpo è la memoria della mia presenza" di Mircea Cantor; in mezzo 5 appuntamenti con artisti molto popolari ma che non hanno mai recitato al Teatro greco.

Tutto è pronto per partire: oggi la prova generale per "L'Isola della luce" diretta dal Premio Oscar Nicola Piovani con Tosca, l'attore Massimo Popolizio e la soprano Maria Rita Combattelli. Il maestro Piovani dirigerà 20 strumentisti e 12 coristi.