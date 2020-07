Augusta. incidente stradale sulla SS 114: 3 mezzi coinvolti, ferita 14enne

Incidente stradale questa mattina sulla SS 114, all'altezza del territorio di Augusta.

Coinvolti un autocarro della raccolta dei rifiuti, un Iveco Magirus, che viaggiava in direzione Catania, e due auto, una Seat Leon e una Toyota, che viaggiavano verso Siracusa. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale: secondo quanto è stato riferito l'autocarro ha perso due ruote che sono andate a colpire le due auto. Danni ingenti per le vetture. Una ragazzina di 14 anni, passeggera sulla Seta Leon e residente ad Adrano, è rimasta ferita, pare in modo lieve.