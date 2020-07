Nessun caso di covid 19 a Priolo, tampone negativo per la dipendente comunale

"Tampone negativo al coronavirus per la la dipendente comunale di Priolo, di cui si è discusso in paese negli ultimi giorni".

A sgombrare il campo da ombre e sospetti ci ha pensato il sindaco, Pippo Gianni.

"La donna - scrive sui social ilprimo cittadino - ha effettuato questa mattina il tampone ed è risultato negativo".

Una rassicurazione per i suoi concittadini che Gianni invita sempre ad attenersi alle misure di prevenzione.