Floridia, corsa a sindaco: Cantiere Popolare si schiera con Gallitto

Cantiere Popolare sosterrà, nella prossima competizione amministrativa di ottobre a Floridia, il candidato a sindaco ing.Gaetano Gallitto.

"La situazione economica in cui versa il Comune di Floridia - scrive in una nota Peppe Germano, responsabile organizzativo regionale - è drammatica e la prossima amministrazione avrà innanzi un arduo compito di rimettere in ordine i conti.

L'ing. Gallitto, già amministratore di Floridia, è la persona giusta per l'importante e difficile compito, sia per competenza che per affidabilità".