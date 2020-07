Siracusa, assegnazione gratuita bici Go bike: il 13 luglio la consegna

Saranno consegnate lunedì 13 luglio le bici del Go bike che il Comune di Siracusa ha deciso di assegnare gratuitamente a coloro che ne hanno fatto richiesta e che posseggono i requisiti: sono 140 bici per 240 istanze pervenute.

L'appuntamento è fissato per le 10 nel piazzale del parcheggio a pagamento di Via Augusto Von Platen. Si procederà si legge nell'avviso, per sorteggio propedeutico: ad ogni bicicletta verrà associato un numero e, successivamente, si procederà al sorteggio delle bici. In base alla graduatoria redatta dagli uffici del settore Mobilità, gli assegnatari saranno tutti coloro che hanno conseguito 65 punti, pari a 34 richiedenti, tutti coloro che ne hanno totalizzato 45, in numero di 61 ed infine, considerato che i richiedenti che hanno raggiunto il punteggio di 40 sono in numero di 72, per questi ultimi si procederà alla consegna, in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste, come già indicato nell'avviso del 29 maggio, fino ad esaurimento delle biciclette disponibili.

Le bici verranno assegnate una per ciascun nucleo familiare e in caso di rinuncia di qualcuno dei richiedenti assegnatari, si scorrerà la graduatoria fino ad esaurimento dei mezzi a due ruote.

I dati che sono stati indicati nelle istanze, al fine di determinare il punteggio, saranno soggetti a controlli e in caso di dichiarazioni false, scatterà la decadenza dal beneficio con le conseguenti sanzioni penali.