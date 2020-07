Canicattini Bagni, presentato il progetto di completamento del Museo dei Sensi e dello spazio funzionale di via De Pretis

Il Comune di Canicattini Bagni ha presentato, nei tempi fissati dal recente Bando del MIBACT, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il “progetto di completamento del Museo dei Sensi e dello spazio funzionale di via De Pretis”.

Il progetto,che mira a rafforzare e sostenere lo sviluppo turistico e la crescita socio-economica del territorio canicattinese, è stato redatto dall’architetto Giuseppe Di Mauro e trasmesso al Comune già nel Maggio del 2010, autorizzato dalla Soprintendenza di Siracusa, e ammesso a finanziamento con i fondi FAS 2007-2013 ma non realizzato a causa di un successivo stralcio da parte della Regione per esigenze di bilancio.