Avola, rientro a scuola: sopralluogo del sindaco Cannata negli istituti

Sopralluogo nelle scuole di Avola del sindaco Luca Cannata in vista del rientro a settembre.

“Abbiamo già iniziato i primi lavori con la pulizia delle aree esterne – dice il primo cittadino - e adesso attendiamo che il Ministero dell’istruzione ci sostenga con risorse certe e immediate per proseguire”.

Il Comune di Avola ha già partecipato a un avviso pubblico per reperire somme da impiegare per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, in conseguenza proprio dell’emergenza sanitaria da covid-19.

“Siamo in costante contatto con i dirigenti scolastici – conclude Cannata - e stiamo lavorando a più proposte da poter mettere in campo nei prossimi mesi a seconda delle possibilità e delle indicazioni che il Ministero dovrà dare, elaborando tutti i dati a nostra disposizione: dal numero di alunni alle dimensione delle aule, dalla disponibilità di altri spazi all'inventario degli arredi scolastici”.