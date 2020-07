Siracusa, Centro autismo: il Cga sospende la sentenza del Tar

Il Cga ha sospeso gli effetti della sentenza del Tar che aveva annullato l’atto di costituzione del Centro Autismo di Siracusa. Ciò a seguito del ricorso presentato dall’Asp e in attesa della Camera di Consiglio. La Direzione aziendale ha pertanto disposto l'immediata attivazione completa del Centro reimmettendo in servizio le relative figure professionali reclutate che da anni gestiscono il Centro garantendo il servizio agli utenti.

L'assistenza ai bambini in carico, nelle more del pronunciamento del Cga, non era stata comunque sospesa, visto che era stato approntato l'utilizzo di personale di ruolo