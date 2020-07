Siracusa, Accolla (Uiltec): "Necessario protocollo di intesa sulla gestione degli appalti"

"Riaprire il confronto con Confindustria e creare un tavolo con le committenti per arrivare ad un protocollo di intesa sulla gestione della politica degli appalti e dei cambi appalto e per stabilire regole certe che non possano essere disattese o interpretate a seconda degli interessi del momento delle singole aziende". E’ ciò che ribadisce il Segretario Generale Uiltec della Macro Area Sud Est Sicilia, Seby accolla.

La Uiltec di Siracusa denuncia da tempo preoccupazioni per il settore della coibentazione "che - si legge in una nota - non può essere sacrificato sull’altare della riduzione economica dei costi, che mira a politiche di ribasso delle commesse, che tendono a minare in modo permanente la stabilità dei lavoratori, nonché dei livelli occupazionali".