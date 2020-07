Augusta, Sonatrach ottiene la certificazione SI Rating sulla sostenibilità integrale

Sonatrach Raffineria Italiana è la prima realtà nel settore Oil&Gas ad avere ottenuto il SI Rating (Sustainability Impact Rating) con una valutazione di 77/100 sui criteri ESG/SDGs e in particolare con un rating del 92% sulle tematiche di impatti della qualità dell’aria, del 91% della gestione energetica, del 92% sulla gestione del rischio di incidenti critici e del 90% sulla tematica Business resiliente/Impresa resiliente.

“Avevamo piena consapevolezza degli sforzi, in termini di investimenti economici e di organizzazione, fatti negli ultimi anni per rendere la raffineria di Augusta un esempio virtuoso - ha commentato l’ad di SRI, Rosario Pistorio - Questo non vuol dire che il percorso sia completato: a settembre - ha

annunciato - presenteremo il primo bilancio di sostenibilità della raffineria di Augusta, non solo strumento di comunicazione, ma documento fondamentale per la strategia industriale e per le relazioni con il territorio. Vogliamo approfondire e consolidare l’engagement con tutti i nostri stakeholders; vogliamo continuare a fare impresa in uno dei periodi più difficili degli ultimi decenni, caratterizzato da uno stravolgimento del mercato e degli scenari macro economici - ha concluso Pistorio – e lo vogliamo fare attraverso un dialogo trasparente".